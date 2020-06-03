03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ hesabı 'Kaç Saat Oldu' yöneticisi Hüseyin Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamede flaş ayrıntı!

FETÖ hesabı 'Kaç Saat Oldu' yöneticisi Hüseyin Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamede flaş ayrıntı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sosyal medya hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan ve tutuklanan hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün algı yönetimi için sosyal medyayı nasıl kullandığı yer aldı. Ayrıca Yılmaz’ın cep telefonu incelemesinde "not defteri" adı altında ise farklı numaralarıyla başka ülkelerı̇n ağları üzerinden nasıl paylaşım yapılacağı ve nelerı̇n yapılması gerektiği, yasa dışı bağlantılar kurulması ve sürekli VPN numaralarının bulunabileceği adresı̇ sayfalarını tarı̇f eden bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
'KAÇ SAAT OLDU' İDDİANAMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden olduğu ileri sürülen hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'nün sosyal medyada algı yönetimi için başvurduğu yöntemler anlatıldı.

Son dakika: Donald Trump'ın hedefindeki ANTIFA nedir? ANTIFA ve YPG-PKK'nın ilişkisi ne? | video SON DAKİKA: DONALD TRUMP'IN HEDEFİNDEKİ ANTIFA NEDİR? ANTIFA VE YPG-PKK'NIN İLİŞKİSİ NE? | VİDEO

FETÖ'nün 17/25 Aralık sürecindeki "yargısal darbeye teşebbüs" sonrasında sosyal medyaya ayrı bir önem verdiği ve aktif kullanmaya başladığı belirtilen iddianamede, bu hesapların yöneticilerinden olan sanığın yakalandığı hücre evindeki aramada, çok sayıda telefon, flaş bellek ve dizüstü bilgisayar ele geçirildiği kaydedildi.

CEP TELEFONUNDA VPN NOTLARI
Sanığın kullandığı cep telefonundaki ayrıntılı incelemede "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplara giriş yaptığının ve örgüt yöneticileriyle mesajlaşmalarının belirlendiği vurgulanan iddianamede, "not defteri" adı altında ise farklı numaralarıyla başka ülkelerı̇n ağları üzerinden nasıl paylaşım yapılacağı ve nelerı̇n yapılması gerektiği, yasa dışı bağlantılar kurulması ve sürekli VPN numaralarının bulunabileceği adresı̇ sayfalarını tarı̇f eden bilgilerin yer aldığı aktarıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Örgüt 2014 yılından sonra sadece mahrem hizmetlilerin bildiği hesaplar açma talimatı verdi, bunun için danışmanlık biriminden takip başladı. Her ile hedefler verildi. Sorumluları tek tek bölgeleri gezdiler. Amaç sosyal medyada algıyı yönetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sağcı, dindar hesap açma talimatı verildi ve her ay bunun değerlendirmesi yapıldı. Sağcı hesap açılmasının sebebi milliyetçi kesimi, solcu hesap açılmasının amacı solcu olan kesimi, dindar hesap açılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak onların görüşleri doğrultusunda algı yaratıp Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetine karşı antipati oluşturarak oy kaybı sağlamak ve seçilmiş hükümeti yıpratmaktır."

"@ankarakuşu" isimli hesabın sahibi ile önce Twitter, sonrasında da WhatsApp üzerinden iletişim kurduğuna dikkati çeken sanık, şöyle devam etti:

"Bu hesapla görüştüğümüzü benim gibi sayfayı yöneten adminler ve Zafer kod adlı Abdullah P. biliyordu. Bu hesap bize kendi reklamını değil de söylediği hesapların veya videoların reklamını yapmamızı istiyordu ya da söylediği tweetleri beğenmemizi ya da retweet yapmamızı istiyordu. Bizden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadığım İYİ Parti milletvekilinin paylaşımını, Gelecek Partisinin üyelerinin paylaşımlarını ya beğenmem ya da retweet yapmamı istedi. Benden yapmış olduğum bu etkileşimler için bana M.C. üzerinden yukarıda bahsettiğim şekilde toplamda hatırladığım kadarıyla 8 bin lira kadar gönderdi."

PARA TRANSFERLERİNDE AKRABALARINI KULLANMIŞ
İddianamede, sanığın yapılan bu eylemler karşılığında gelen paraları kendi adına değil de akrabalarının hesaplarına yatırılmasını sağladığı ve bunların "koyun parası " gibi açıklamalarla gizlenmesinin de amaçlandığı anlatıldı. Ayrıca sanığın bu şekilde kardeşi F.Ç, yeğeni Z.K. ve akrabası M.K'nin hesaplarını kullandığı belirtildi.

Bu arada, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve 2014-2016 yıllarında 'de örgütün emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğu öğrenildi.

FETÖ hesabı 'Kaç Saat Oldu' yöneticisi Hüseyin Yılmaz’a dava: ‘Örgüt kurma veya yönetme’den yargılanacak FETÖ HESABI 'KAÇ SAAT OLDU' YÖNETİCİSİ HÜSEYİN YILMAZ’A DAVA: ‘ÖRGÜT KURMA VEYA YÖNETME’DEN YARGILANACAK
Son dakika: 35 ilde FETÖ operasyonu: 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı SON DAKİKA: 35 İLDE FETÖ OPERASYONU: 98'İ MUVAZZAF 118 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
ABD'deki isyanda FETÖ ve PKK'nın izlerine rastlandı ABD'DEKİ İSYANDA FETÖ VE PKK'NIN İZLERİNE RASTLANDI
İzmir’deki FETÖ operasyonunun perde arkası! Hala çıkmasına şaşırmamak lazım bu bir temizlik |Video İZMİR’DEKİ FETÖ OPERASYONUNUN PERDE ARKASI! "HALA ÇIKMASINA ŞAŞIRMAMAK LAZIM BU BİR TEMİZLİK" |VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA