06 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu! Hakkari'de PKK'ya darbe: 20 adet EYP imha edildi

Son dakika haberine göre , 'de terör örgütü tarafından tuzaklanmış 20 adet el yapımı patlayıcının () imha edildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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MSB DUYURDU! HAKKARİ'DE PKK'YA DARBE

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari-Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi" denildi.

Son dakika: Hakkari'de PKK'ya darbe: 20 adet EYP imha edildi HAKKARİ'DE PKK'YA DARBE: 20 ADET EYP İMHA EDİLDİ

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