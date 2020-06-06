KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması: Açılma süreci hızlandırılıyor
Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, koronavirüs (Covid-19) ile birlikte 1974'ten beridir kapalı olan Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaları hız verdi. 46 yıldır kapalı olan "Hayatlat Şehir" in yeniden faaliyete geçmesi için yol haritası açıklandı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Anavatan Türkiye, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk halkı ile yanımızdadır." dedi.
Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, koronavirüs (Covid-19) ile birlikte 1974'ten beridir kapalı olan Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaları hız verdi. 46 yıldır kapalı olan "Hayatlat Şehir" in yeniden faaliyete geçmesi için yol haritası açıklandı.
Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, koronavirüs (Covid-19) ile birlikte 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaları hız verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, "Bugün Maraş hemen açılmalı" açıklamasına KKTC'den destek geldi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Oktay'ın açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
KKTC Başbakanı Tatar, "Hükümetimiz kararlıdır ve Türkiye ile işbirliği içinde halkımızın desteğiyle gereken tüm kararlar gecikmeksizin alınacaktır. Maraş konusundaki çalışmalar diğer tüm çalışmalarımız gidi Covid-19'la mücadelemiz nedeniyle duraksamıştır ancak yakında yeniden hız kazanacaktır" dedi.
BAŞBAKANLIK BÜNYESİNDE KOMİSYON KURULACAK
Tatar, Maraş'ın bir an önce açılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nda başlatılan çalışmaların devam ettirileceğini, bu çalışmalara destek olmak amacıyla Başbakanlık bünyesinde uzmanlardan ve bürokratlardan oluşan bir komisyon kurulacağını ifade etti.
Yazılı açıklama yapan Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de Singapur gibi bir kalkınma gerçekleştirmesi ve cazibe merkezi haline gelmesinin mümkün olduğunu belirterek Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı'nın desteğinin gerektiğini ifade etti. Başbakan Tatar "Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişki içinde olmak, birimizin diğeri için taşıdığı önemin bilincinde birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, işbirliği yapmak halkımız için yaşamsal öneme sahiptir. Unutmamalıyız ki Doğu Akdeniz'de haklarımızın gaspı için yoğun çaba içine girenler ve işbirliği yapanlar var. Bunların temel hedefleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak, Türkiye'yle bağlarımızı koparmak, Türkiye askerini Kıbrıs'tan çıkarmak, Garanti Sistemi'ni sulandırmak veya sıfırlamak, Kıbrıs'ı tamamıyla hegemonyaları altına alıp Doğu Akdeniz'de kendi çıkar düzenlerini kurmaktır" ifadelerini kullandı.
"KKTC BİR SİNGAPUR OLABİLİR"
Oktay'ın KKTC'nin bir Singapur olabileceği yönündeki mesajlarını önemsediklerini ifade eden Tatar, "Türkiye'nin KKTC'nin Singapur olması için ortaya koyduğu görüşler, bizler için büyük değer taşır. Gerisi bizlere, Kıbrıs Türk Halkı'na ve devletimize kalmıştır" dedi.
Tatar, "Ben inanıyorum ki en kısa sürede halkımız da bu vizyonla hareket edecek ve bir atılım içine girilecektir. Bir ekonomist Başbakan olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC'nin kalkınması, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramaları, Maraş'ın açılması konusundaki açıklamalarından son derece memnun oldum. Hükümetimiz, her iki konuda da kararlıdır. Türkiye ile işbirliği içinde, halkımızın desteği ile gereken tüm kararlar gecikmeksizin alınacaktır" ifadelerini kullandı.
"ANAVATAN TÜRKİYE YANIMIZDA"
"Hakkını koruyabilen bir Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sürdürülebilir, güçlü bir ekonomik yapı oluşturmamız lazımdır. Bu hedef artık ertelenemez, geciktirilemez" ifadeleriyle sözlerine devam eden Tatar, "Anavatan Türkiye, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk halkı ile yanımızdadır. İnsan potansiyelimiz, sahip olduğumuz değerler, özel sektörümüz, bürokrasimiz bu hedefi gerçekleştirebilecek düzeydedir. Kıbrıs Türk Halkı olduğu noktadan çok daha yüksek bir yaşam kalitesini, gelir seviyesini, refah düzeyini hak etmektedir" dedi.
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