CHP’li Tunç Soyer terör destekçilerini belediye şirketinin başına geçirdi
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2015 yılındaki Hendek ihaneti sırasında PKK’yı destekleyen bildiriye imza atan üç ismi belediye şirketi Grand Plaza’nın yönetim kuruluna atayarak sahip çıktığını deşifre etti. Sabah’tan Damka Kaya’nın haberini detayları…
Terör örgütü PKK, 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazdı ve dağdaki terörünü şehirlere taşıdı. 1128 akademisyen ise "Barış Bildirisi" adı altında terör örgütü PKK'ya destek içerikli bir bildiriyi imzaladı. Bu imzayı atanlar "Bu suça ortak olmayacağız" diyerek PKK terör örgütünün hendek eylemine arka çıktı. Farklı tarihlerde açılan davalar sonucu bazı isimler terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.
KHK İLE GÖREVLİ OLDUKLARI ÜNİVERSİTELERDEN İHRAÇ EDİLDİ
Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal isimli akademisyenler de bu bildiriye imza atan kişiler arasındaydı. Bu isimler Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından, KHK ile görevli oldukları üniversitelerden ihraç edildi.
CHP'Lİ TUNÇ SOYER SAHİP ÇIKTI
AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilginç bir atamasını deşifre etti. Kaya; Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal'un CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atadığını belirtti.
"PANDEMİ DÖNEMİNDE ATADI"
Kaya, şunları kaydetti: "KHK ile ihraç edilen HDP'li üç isim, CHP'li Sn. Tunç Soyer tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Grand Plaza A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı. HDP'ye güç katmak için yapılan bu atamalar, pandemi süreci içerisinde, 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi." (Damla Kaya/Sabah)
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