05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Tunç Soyer terör destekçilerini belediye şirketinin başına geçirdi

CHP’li Tunç Soyer terör destekçilerini belediye şirketinin başına geçirdi

, hesabından Başkanı ’in 2015 yılındaki Hendek ihaneti sırasında ’yı destekleyen bildiriye imza atan üç ismi belediye şirketi ’nın yönetim kuruluna atayarak sahip çıktığını deşifre etti. Sabah’tan Damka Kaya’nın haberini detayları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
CHP’Lİ TUNÇ SOYER’DEN SKANDAL ATAMA!

Terör örgütü , 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazdı ve dağdaki terörünü şehirlere taşıdı. 1128 akademisyen ise "Barış Bildirisi" adı altında terör örgütü PKK'ya destek içerikli bir bildiriyi imzaladı. Bu imzayı atanlar "Bu suça ortak olmayacağız" diyerek PKK terör örgütünün hendek eylemine arka çıktı. Farklı tarihlerde açılan davalar sonucu bazı isimler terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.

KHK İLE GÖREVLİ OLDUKLARI ÜNİVERSİTELERDEN İHRAÇ EDİLDİ

Prof. , Prof. ve Prof. Ayşen Uysal isimli akademisyenler de bu bildiriye imza atan kişiler arasındaydı. Bu isimler Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından, ile görevli oldukları üniversitelerden ihraç edildi.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER SAHİP ÇIKTI

MKYK Üyesi ve ise hesabından Başkanı 'in ilginç bir atamasını deşifre etti. Kaya; Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal'un CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 'nın yönetim kuruluna atadığını belirtti.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ATADI"

Kaya, şunları kaydetti: "KHK ile ihraç edilen 'li üç isim, CHP'li Sn. Tunç Soyer tarafından 'nin şirketi olan Grand Plaza A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı. HDP'ye güç katmak için yapılan bu atamalar, pandemi süreci içerisinde, 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi." (Damla Kaya/Sabah)

CHP'li Tunç Soyer yönetiminde maske skandalı! MHP’den CHP’ye çok sert tepki: Maskeler çöpten çıktı CHP'Lİ TUNÇ SOYER YÖNETİMİNDE MASKE SKANDALI! MHP’DEN CHP’YE ÇOK SERT TEPKİ: MASKELER ÇÖPTEN ÇIKTI
CHP’li Tunç Soyer maskeye de Atatürk’ü alet etti CHP’Lİ TUNÇ SOYER MASKEYE DE ATATÜRK’Ü ALET ETTİ
CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabının troller tarafından yönetildiğini bir kez daha belgelendi CHP’Lİ İZMİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER’İN HESABININ TROLLER TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİNİ BİR KEZ DAHA BELGELENDİ
Troll Twitter hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan Tunç Soyer rezil oldu TROLL TWİTTER HESABINDAN KENDİ REKLAMINI YAPMAYA ÇALIŞAN TUNÇ SOYER REZİL OLDU

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA