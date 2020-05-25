25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Troll Twitter hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan Tunç Soyer rezil oldu

Troll Twitter hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan Tunç Soyer rezil oldu

 Büyükşehir Belediye Başkanı 'li , Twitter'da fena yakalandı. Troll hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan Tunç Soyer, yanlışlıkla resmi hesabından paylaşım yapınca rezil oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
CHP'Lİ TUNÇ SOYER REZİL OLDU

'li Başkanı 'in çalışması hüsranla sonuçlandı. Önce ekibinde görevli Kerem Ziya Yangöz'e "Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz @tuncsoyer" diye paylaşım yaptıran Soyer, daha sonra troll hesabından "Sadece insanların değil 'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" şeklinde yorumda bulunarak kendi kendinin reklamını yapmaya çalışıyordu.

TROLL YERİNE GERÇEK HESAPTAN ATINCA FENA YAKALANDI!

Fakat CHP'li Soyer'in PR çalışması uzun sürmedi. Soyer, kendisini öven paylaşımı troll hesabı yerine kendi resmi hesabından yapınca ucuz numara açığa çıkmış oldu.

PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ

Tunç Soyer, söz konusu paylaşımı yanlışlıkla resmi hesabından yaptığını fark edince apar topar silse de iş işten geçti.

"TEK ÇALIŞMA ALANLARI PR VE ALGI ONU DA BECEREMEDİLER!"

CHP'li Tunç Soyer'in ifşa olan PR numarasına Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili 'dan da yorum geldi. Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler. Siz hizmet edin ve çalışın, İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede trol hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız." ifadelerine yer verdi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA