CHP’li Tunç Soyer maskeye de Atatürk’ü alet etti
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in Türk Bayraklı ve Atatürk imzalı kırmızı maskeleri sosyal medyada tepki çekti. Maskelerin, hem Atatürk istismarı içerdiği hem de Türk Bayrağı Kanunu’na aykırı olduğu belirtildi. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
Türkiye'de koronavirüs salgını sonrasında maske kullanımı zaruri oldu. Maskelerin ise çeşitli türleri çıktı. Bir kullanımlık hastane maskelerinin dışında kumaştan yapılan ve yıkanabilen maskeler de türedi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir törende kendisi ve ekibine dağıttığı maskeler ise Atatürk istismarcılığının bu kadarına da pes dedirtti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Kırmızı maskenin üzerine Atatürk'ün isminin yazılı oluşu sosyal medyada tepkilere aynı zamanda da tartışmalara neden oldu. Sosyal medyadaki tepkiler şöyle:
Twitter kullanıcısı Selahattin Yıldız "Tanesini 2500 TL'den kitleyebilirler. Nede olsa kitleleri buna müsait" dedi. Bir başka Twitter kullanıcısı ise tek kullanımlık maskenin akıbetinin ne olacağını, çöpe atılması gereken kırmızı maskenin bir yanında bayrağımızı temsil eden Ayyıldız olduğunu belirtti.
AYYILDIZLI BAYRAK KANUNLA KORUNUYOR
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Türk Bayrağı'nın kullanılmasına dair kanundaki yerini paylaştı. O kanunda aynen şunlar yeralıyor: "Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez."
ŞOV İÇİN BAYRAĞI EZDİRME
Murat ismindeki bir sosyal medya kullanıcısının tepkisi ise şöyle oldu: "Hadi diyelim ki maskeye Atatürk imzasını attırdılar. Pekiyi O maskelerdeki Türk bayrağının Ay Yıldızı nedir? Eskiyen maskeyi sokağa attığınızda Ay Yıldız ayaklar altında çiğnenmeyecek mi? #ŞovİçinBayrağıEzdirme"
Turan Erdoğan ismindeki vatandaş ise sosyal medyadan şunları yazdı: "Yine Atatürk istismarcılığı dün İzmir yağmur sularında sahada olmayan bugün sahada hemde Atatürk maskeli Nasrettin Hoca misali ye kürküm ye hizmet kimin umurunda."
DAMLA KAYA - SABAH
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