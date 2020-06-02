02 Haziran 2020, Salı
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CHP’li Tunç Soyer maskeye de Atatürk’ü alet etti

’li Başkanı ’in Türk Bayraklı ve Atatürk imzalı kırmızı maskeleri sosyal medyada tepki çekti. Maskelerin, hem Atatürk istismarı içerdiği hem de Türk Bayrağı Kanunu’na aykırı olduğu belirtildi. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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CHP’Lİ TUNÇ SOYER MASKEYE DE ATATÜRK’Ü ALET ETTİ

'de koronavirüs salgını sonrasında maske kullanımı zaruri oldu. Maskelerin ise çeşitli türleri çıktı. Bir kullanımlık hastane maskelerinin dışında kumaştan yapılan ve yıkanabilen maskeler de türedi. 'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'in bir törende kendisi ve ekibine dağıttığı maskeler ise Atatürk istismarcılığının bu kadarına da pes dedirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kırmızı maskenin üzerine Atatürk'ün isminin yazılı oluşu sosyal medyada tepkilere aynı zamanda da tartışmalara neden oldu. Sosyal medyadaki tepkiler şöyle:

Twitter kullanıcısı Selahattin Yıldız "Tanesini 2500 TL'den kitleyebilirler. Nede olsa kitleleri buna müsait" dedi. Bir başka Twitter kullanıcısı ise tek kullanımlık maskenin akıbetinin ne olacağını, çöpe atılması gereken kırmızı maskenin bir yanında bayrağımızı temsil eden Ayyıldız olduğunu belirtti.

AYYILDIZLI BAYRAK KANUNLA KORUNUYOR

Bir başka kullanıcısı ise Türk Bayrağı'nın kullanılmasına dair kanundaki yerini paylaştı. O kanunda aynen şunlar yeralıyor: "Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez."

ŞOV İÇİN BAYRAĞI EZDİRME

Murat ismindeki bir sosyal medya kullanıcısının tepkisi ise şöyle oldu: "Hadi diyelim ki maskeye Atatürk imzasını attırdılar. Pekiyi O maskelerdeki Türk bayrağının Ay Yıldızı nedir? Eskiyen maskeyi sokağa attığınızda ayaklar altında çiğnenmeyecek mi? #ŞovİçinBayrağıEzdirme"
Turan Erdoğan ismindeki vatandaş ise sosyal medyadan şunları yazdı: "Yine Atatürk istismarcılığı dün İzmir yağmur sularında sahada olmayan bugün sahada hemde Atatürk maskeli misali ye kürküm ye hizmet kimin umurunda."

DAMLA KAYA - SABAH

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