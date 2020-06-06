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CHP’li Tunç Soyer terör destekçilerini belediye şirketinin başına geçirdi
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2015 yılındaki Hendek ihaneti sırasında PKK’yı destekleyen bildiriye imza atan üç ismi belediye şirketi Grand Plaza’nın yönetim kuruluna atayarak sahip çıktığını deşifre etti. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberini detayları…