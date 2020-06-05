FETÖ'nün sözde 'Konya Bölge İmamı' Nevşehir'de yakalandı
Nevşehir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 'Konya Bölge İmamı' Ö.Ç. ve eşi E.Ç. saklandıkları evde yakalandı. Ö.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firari kişilerin yakalanmalarına ve gaybubet evlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün sözde 'Konya Bölge İmamı' olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Ö.Ç. ile yine hakkında yakalama kararı bulunan eşi E.Ç.'nin kentte saklandığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ç. ve eşi E.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
EŞİ SERBEST BIRAKILDI
Evde yapılan aramada, farklı isimlere ait kimlik ve ehliyetler, bir miktar para ve ziynet eşyası ile dijital materyaller ele geçirildi.
EŞİ SERBEST BIRAKILDI
Evde yapılan aramada, farklı isimlere ait kimlik ve ehliyetler, bir miktar para ve ziynet eşyası ile dijital materyaller ele geçirildi.
Çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.Ç. tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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