05 Haziran 2020, Cuma
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FETÖ'nün sözde 'Konya Bölge İmamı' Nevşehir'de yakalandı

'de yürütülen soruşturması kapsamında, '' Ö.Ç. ve eşi E.Ç. saklandıkları evde yakalandı. Ö.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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FETÖ'NÜN 'KONYA BÖLGE İMAMI' YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, / soruşturması kapsamında, firari kişilerin yakalanmalarına ve gaybubet evlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün sözde '' olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Ö.Ç. ile yine hakkında yakalama kararı bulunan eşi E.Ç.'nin kentte saklandığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ç. ve eşi E.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Evde yapılan aramada, farklı isimlere ait kimlik ve ehliyetler, bir miktar para ve ziynet eşyası ile dijital materyaller ele geçirildi.
Çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.Ç. tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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