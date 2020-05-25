CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabının troller tarafından yönetildiğini bir kez daha belgelendi
CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabının troller tarafından yönetildiği bir kez daha belgelendi. Troll hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan Tunç Soyer, yanlışlıkla resmi hesabından paylaşım yapınca rezil oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Tunç Soyer bütün trollerin başkanı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler” diyerek sert tepki gösterdi. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberi...
CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabının troller tarafından yönetildiği bir kez daha belgelendi.
Tunç Soyer'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapılması dikkat çekti. Soyer, söz konusu paylaşımına Kerem Ziya Yangöz'ün, "Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? Tunç Soyer" ifadelerini etiketledi.
Tunç Soyer'in trollerinin; Tunç Soyer'in hesabını karıştırdığının ortaya çıkması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesabını kullanan kişinin istifa ettiğini açıkladı.
DAĞ: TUNÇ SOYER, TROLL HESABINDAN ATACAĞI TWEETİ KENDİ HESABINDAN ATTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bütün trollerin başkanı olduğunu söyledi. Dağ, Tunç Soyer, troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attığını belirterek, "Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler" dedi.
Hamza Dağ, Tunç Soyer'i eleştirerek, "Siz hizmet edin ve çalışın, İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede trol hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız" ifadelerini kulandı.
KAYA: "HAYALİ TROLLERİ BIRAKIN GERÇEK TROL İZMİR'DE"
AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer kendisini övmek isterken hesap değiştirmeyi unutmuş. Sosyal Medya'dan laf açılınca söze hemen 'AK Parti trolleri' diye başlayan CHP'liler; hayali trolleri bırakın gerçek trol İzmir'de. Trollerin başkanı Tunç Soyer" dedi.
SOYER, TROLLÜK YAPAN KİŞİNİN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI
CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesabını kullanan kişinin istifa ettiğini açıkladı.
Soyer, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir. Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur" iddiasında bulundu.
KENAN KIRAN / SABAH
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