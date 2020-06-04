04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Can Dündar'ın villasında kaçak bölümlerin yıkımına başlandı

Son dakika: Can Dündar'ın villasında kaçak bölümlerin yıkımına başlandı

'nın ilçesinde, firari gazeteci 'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına başlandı. Yıkımı Dündar'ın ve 'nca tahliye için gönderilen ihbarnamenin ardından kendisinin yaptırdığı öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
İŞGALCİ CAN DÜNDAR'A YIKIM ŞOKU!

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi.

Can Dündar'ın villasında kaçak bölümlerin yıkımına başlandı CAN DÜNDAR'IN VİLLASINDA KAÇAK BÖLÜMLERİN YIKIMINA BAŞLANDI

Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şu ifadelere yer verildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can-Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI


Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planında ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olduğu ortaya çıktı. 'ın araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.



ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi için villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın 'daki evinin adresine tebligat gönderildi. Tebligatta yıkımın 11 Haziran'a kadar yapılması istendi. Dündar, tebligatın ardından bugün villasına yıkım için iki işçi gönderdi. Yıkıma pergolelerin ahşap kısımlarını kesilmesiyle başlandı.

Firari Can Dündar’ın kaçak villasının yıkım tarihi belli oldu! Hazine arazisini işgal ettiği ortaya çıkmıştı FİRARİ CAN DÜNDAR’IN KAÇAK VİLLASININ YIKIM TARİHİ BELLİ OLDU! HAZİNE ARAZİSİNİ İŞGAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Firari Can Dündar ve ailesine tebligat gitti! 15 gün sonra kaçaklar yıkılıyor FİRARİ CAN DÜNDAR VE AİLESİNE TEBLİGAT GİTTİ! 15 GÜN SONRA KAÇAKLAR YIKILIYOR
Hazine arazisini işgal eden firari Can Dündar'a 148 bin lira ceza kesildi HAZİNE ARAZİSİNİ İŞGAL EDEN FİRARİ CAN DÜNDAR'A 148 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI
Vatan haini Can Dündar'ın kaçak villası Maliye Hazinesi arazisini işgal ediyor! Belgesi ortaya çıktı VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR'IN KAÇAK VİLLASI MALİYE HAZİNESİ ARAZİSİNİ İŞGAL EDİYOR! BELGESİ ORTAYA ÇIKTI
Orman ve hazine işgalci firari Can Dündar'a savcılıktan soruşturma ORMAN VE HAZİNE İŞGALCİ FİRARİ CAN DÜNDAR'A SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA