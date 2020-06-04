04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muğla Menteşe'de polise rüşvet teklifine gözaltı

Muğla Menteşe'de polise rüşvet teklifine gözaltı

'nın ilçesinde görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
POLİSE RÜŞVET TEKLİFİNE GÖZALTI!

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli 2 memuru, Muğla- Antalya karayolu Gülağzı mevkisinde denetim yaptı.

Kural ihlal ettiği gerekçesiyle E.G. yönetimindeki otomobil durduruldu. Polis, para cezası için tutanak düzenlemek amacıyla ruhsat istedi.

İddiaya göre E.G., aracın görmezden gelinmesini isteyerek, içine para gizlediği ruhsatı polis memuruna uzattı.

Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu.

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen E.G.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de kritik açıklamalar: Türkiye Libya'da... | Video PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE KRİTİK AÇIKLAMALAR: TÜRKİYE LİBYA'DA... | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA