Muğla Menteşe'de polise rüşvet teklifine gözaltı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu.
Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, Muğla- Antalya karayolu Gülağzı mevkisinde denetim yaptı.
Kural ihlal ettiği gerekçesiyle E.G. yönetimindeki otomobil durduruldu. Polis, para cezası için tutanak düzenlemek amacıyla ruhsat istedi.
İddiaya göre E.G., aracın görmezden gelinmesini isteyerek, içine para gizlediği ruhsatı polis memuruna uzattı.
Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu.
Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen E.G.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
- O villa yıkıldı! Salgını fırsat bilip 48 saatte yapmıştı
- Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Caşın, A Haber'de açıkladı: Türkiye Libya'da...
- Bu villaları nasıl aldınız?
- İstanbul'da tedirgin eden görüntü!
- TBMM'de önemli görüşme! İkinci yargı paketi komisyonda
- Özdil'in kaçak villasında yıkım 6. gününde!
- Dünyanın en büyüğü! Böyle görüntülendi
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?
- A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Toshiba Ultra HD Smart Led TV sürprizi! İşte A101 aktüel kataloğu
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?
- Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları
- Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A10 4 Haziran Perşembe kataloğu: Bu hafta A101'de 3'lü tava seti dikkat çekiyor! İşte, A101 indirimleri...
- Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?
- KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekleyiş sürüyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?