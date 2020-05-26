Firari Can Dündar ve ailesine tebligat gitti! 15 gün sonra kaçaklar yıkılıyor
Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberine göre, MİT TIR’ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar’ın Bodrum’daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi’ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı. Kaçak yapılı villasının yıkımı ile ilgili tebligatın Dündar’ın eşinin resmi adresine gönderildiği öğrenildi. 15 gün müddet tanınan Dündar aliesi devlet arazisini işgal ettiği havuzu yıkmaz ise Bodrum Belediyesi yıkacak.
MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum Kumbahçe'de ormanın yanı başında bulunan lüks villasının ormanı işgal ettiği belirlenmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının havuz bölümünün devlet ormanı alanına 27 metre tecavüzlü olduğunu saptamıştı. Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu, belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alınmıştı. Tutanağı, adreslerinde bulunmayan Can Dündar ve eşi Dilek Dündar imzalamamıştı.
MALİYE HAZİNESİ ARAZİSİNE 188 METRE GİRMİŞ
Bodrum Orman İşletme Sefliği'nce 11 Mayıs günü yapılan kontrollerde Dündar'ın villasının yalnız devlet ormanını işgal etmediği, villanın 188 metrekarelik kısmının ise Maliye Hazinesi arazisini de işgal ettiği tespit edilmişti.
TEBLİGAT BAYRAMDAN ÖNCE GÖNDERİLMİŞ
Dündar'ın orman ve hazine işgalli lüks villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Can Dündar'ın kaçak yapılı villasıyla ilgili tahliye tebligatının Dündar'ın eşinin 'kanuni tebligat adresi'ne bayramdan önce gönderildiği öğrenildi.
15 GÜN SONUNDA YIKIM YAPILACAK
Edinilen bilgiye göre, tebligatta 15 günlük yasal süre sonunda işgal edilen kısmın terk edilmesi ve bu terk sırasında devlet arazisinde kalan havuzun kendileri tarafından yıkılması istendi.
Firari Dündar eğer kaçak bölümleri kendi yıkmazsa yıkım Bodrum Belediyesi'nce yapılacak…
Hayrettin Şaşmaz/SABAH
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