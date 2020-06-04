CHP’li başkan Rıza Akpolat'tan ‘lüks’ dönüşüm! Mütevazi daireden 30 milyonluk villaya...
Yerel seçimlerde halka daha iyi hizmet sunacaklarını, israfı önleyeceklerini vaat ederek işbaşına gelen CHP'li belediye başkanları geçen bir yılı aşkın sürede hizmet üretmek yerine skandallarıyla gündeme geliyor. CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, seçimden sonra Bahçelievler’deki oturduğu mütevazı evden önce Ulus’taki lüks bir siteye taşındı. Eşine 2 milyonluk cip aldı. Şimdi de kirası aylık 60 bin lira olan Boğaz manzaralı villaya taşınıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla görevden alınan CHP'li eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da seçim sonrası lüks hayatı ile dikkat çekiyor.
"DAHA İYİ HAYAT" SLOGANI
Seçim kampanyasında "Beşiktaş'ta daha iyi bir hayat" sloganını kullanan ve halka daha iyi bir hayat vaadinde bulunan Başkan Akpolat, seçildikten sonra işe ilk olarak kendi hayatını değiştirerek başladı. Başkan olmadan önce Bahçelievler'de mütevazı bir dairede oturan Polat, seçimden sonra önce Ulus'ta lüks bir siteye taşındı. Bu süreçte Akpolat'ın hayatında dikkat çeken değişimler yaşandı. Belediye başkanlığı görevinden yaklaşık 20 bin TL maaş alan Akpolat, eşine 2 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldı.
BOĞAZ MANZARALI VİLLA
Başkan Akpolat son olarak ise oturduğu lüks siteden Boğaz'a nazır bir villaya taşınmak için hazırlıklara başladı. Alınan bilgilere göre, CHP'li Akpolat, Kuruçeşme'de her biri yaklaşık 30 milyon lira değerinde olan 7 villanın bulunduğu Akşit Kasım Fikri Villaları sitesindeki villardan birini kiraladı. İstanbul Boğazı manzaralı villanın kirasının aylık 60 bin TL, aidatının ise 7 bin TL olduğu öğrenildi.
ÇATI KATINI YÜKSELTTİ
CHP'li Akpolat'ın, çivi çakılması bile yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Alanı'nda yer alan villada kaçak olarak tadilata başladığı da ortaya çıktı. 500 metrekare kapalı alana sahip olan ve 1 dönümlük bahçe, özel havuz, 4 banyo ve 6 odası bulunan 2.5 katlı villadaki tadilat büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. İşçiler tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürürken, çalışmalar kapsamında villanın hem dışında hem de içinde kaçak tadilat yapıldığı ve çatı katının yükseltildiği öğrenildi. Site alanında diğer villa sahiplerinden izinsiz bir de kır bahçesi yapıldığı kaydedildi.
'DUYULMASIN UYARISI'
Akpolat'ın eşinin ise, camları siyah filmli lüks cipiyle sık sık Kuruçeşme'deki siteye giderek çalışmalarla ilgili işçilere direktifler verdiği belirtildi. Sitenin güvenlik görevlileri ile tadilat yapan işçilere CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, "Benim villa kiraladığımı kimse bilmeyecek. Eğer duyulursa sorumluluk size ait" dediği iddia edildi.
PARTİDE TEPKİ
CHP'li Akpolat'ın yaşamındaki bu sıradışı değişime CHP içinden de tepki geldiği ve partililerin "Genel merkez bu kepazeliğe bir an önce el koymalı" diyerek tepki gösterdiği ifade ediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" sözünün tam tersine uygulamaları parti içinde tartışma konusu oldu. Bu arada Akpolat'ın kiraladığı villanın sahibi Ruşen Sayılgan'ın yaşının ilerlemesi nedeniyle yıllarca oturduğu ve çok büyük olan boğaz manzaralı evinden taşındığı ve Etiler'de daha küçük bir dairede yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.
VİLLAYA KAÇAK TADİLAT
CHP'li Akpolat'ın Kuruçeşme'de Boğaz öngörünümündeki villada yaptırdığı kaçak tadilatı SABAH görüntüledi. Villanın etrafının brandalarla kapatıldığı gözlendi. Bu arada İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Park Fora Fish Restoran'ın sahibi olan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da ilçede çok sayıda kaçak yapıya ve projeye aykırı büyütülen yerlere izin verdiği ve sahibi olduğu balık restoranının da kaçak bölümlerinin olduğu tespit edildi. CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Ortaköy'de yaptırdığı kaçak villa ile gündeme gelmişti.
'İSRAFA SON' LAFTA KALDI
Başkan Akpolat, seçim kampanyası boyunca israfa son verileceğine ilişkin pankartlar astırmıştı. Lüks içindeki yaşamını her geçen gün daha da artıran Akpolat'ın bu vaadinin de laftan ibaret olduğu ortaya çıktı.
Başkan seçildikten sonra lüks yaşama yelken açan Akpolat, eşine de önce ehliyet ardından da yaklaşık 2 milyon TL değerinde lüks bir cip aldı.
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