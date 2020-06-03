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Terör örgütü YPG-PKK'ya mayısta ağır darbe! Herekol dağı hainlere mezar oldu

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda 70 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütü /'ya ağır darbe vurdu.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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PKK’YA MEZAR OLDU! İŞTE KALLEŞLERİN SONU...

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı , " Genel Sorumlusu" ile "Mahsum" kod adlı de bulunuyor.

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HEREKOL DAĞI PKK'YA MEZAR OLDU

İçişleri Bakanı , 30 Mayıs'ta 'teki 'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğünü bildirdi.

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