Terör örgütü YPG-PKK'ya mayısta ağır darbe! Herekol dağı hainlere mezar oldu

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce, "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" Nevzat Pirbudak ile "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir de bulunuyor.

HEREKOL DAĞI PKK'YA MEZAR OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Mayıs'ta Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğünü bildirdi.

