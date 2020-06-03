Türkiye ve Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı!

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.