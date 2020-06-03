03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye ve Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı!

Türkiye ve Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı!

Son dakika haberine göre; ve , imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak uygulamasını kaldırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN VİZE KARARI!

ve , imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak uygulamasını kaldırdı.

'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA