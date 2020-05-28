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PKK ve HDP'nin Cizre'deki algı operasyonu ellerinde patladı

Cizre'deki binasının kapısını ateşe veren kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlıya, 2016'da 'nın çukur-barikat eylemlerine katılmasından dolayı soruşturma açıldığı öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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CİZRE'DEKİ ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI

'ın Cizre ilçesinde Halkların Demokratik Partisi () binasının kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, /KCK'nın 2016'da gerçekleştirdiği çukur-barikat eylemlerine katılması nedeniyle ", Yönetme veya Üye Olma" suçundan şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığı belirlendi.

ALGI OPERASYONLARI ELLERİNDE PATLADI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, HDP Cizre İlçe Başkanlığı binasının giriş kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.B. hakkında daha önce yürütülen soruşturmalara ilişkin detaylar ortaya çıktı.

2016'da PKK/KCK terör örgütünün çıkardığı, kamuoyunda çukur eylemleri olarak bilinen olaylara katılması nedeniyle "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan şüpheli sıfatıyla M.B. hakkında soruşturma açıldığı belirlendi.

Zanlı M.B'nin ayrıca öğrencilik yıllarında silahlı terör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadesinin bulunduğu da tespit edildi.

Bir ay önce Şırnak Devlet Hastanesinde "sözleşmeli hemşire" olarak göreve başladığı, ancak Anayasa Mahkemesi'nin, 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla Devlet Memurları Kanununda göreve atanma şartlarından olan "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmünü iptal etmesi nedeniyle güvenlik soruşturmasının yapılamadığı anlaşılan şüpheli M.B'nin, tehdit ve hakaret suçlarından çeşitli tarihlerde hakkında adli işlem yapıldığı da belirlendi.

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