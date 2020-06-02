Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, Emniyet, MİT ve TSK’nın operasyonlarına karşı teröristlere verdiği yeni talimatlarla dalga konusu oldu. Karayılan, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmaları için teröristlerin “doğaüstü güçlerle donanmaları" gerektiğini söyledi.
Emniyet, MİT ve TSK'nın yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt elebaşlarının da kimyasını bozdu. TSK ve MİT'in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti.
ALAY KONUSU OLDU
Karayılan teröristleri önce "işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye'nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de "doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan'ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.
"DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE DONANIN"
Türkiye'nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında "radikal tedbirler" alınması isteyen Karayılan'ın, bu önlemi de "doğaüstü güçlerle donanın" şeklinde belirtmesi örgütte umutsuzluk oluşturduğu öğrenildi. Teröristleri, örgüt TV'sinden suçlayarak tehdit de eden Karayılan'ın "İçerden bilgi sızmasının önlenmesi için sert tedbirler alınacağını" söylediği kaydedildi.
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