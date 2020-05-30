Batman'daki PKK operasyonunda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı
Batman'da PKK'ya yapılan operasyonda bir HDP'li daha gözaltına alındı. HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu'nun teröristbaşı Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı dokümanları ve bilgisayarlarına el konuldu.
Batman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ELE BAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama yapıldı.
Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu.
Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.
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