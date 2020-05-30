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Batman'daki PKK operasyonunda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı

'da 'ya yapılan operasyonda bir 'li daha gözaltına alındı. HDP Başkanı 'nun teröristbaşı Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı dokümanları ve bilgisayarlarına el konuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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HDP BATMAN İL BAŞKANI ÖMER KULPU GÖZALTINA ALINDI

'da, terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Başkanı ile bir kişi gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELE BAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama yapıldı.

Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu.

Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.

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