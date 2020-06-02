02 Haziran 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Tuğba hemşire paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire 'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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, "Hemşire , 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan ve 2015 yılında kanseri yenen hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerini kullandı.

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