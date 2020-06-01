01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Alın teriyle rızkını kazanan milletimize bol kazançlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Alın teriyle rızkını kazanan milletimize bol kazançlar

, yeni normalin ilk gününde kepenklerini açan esnafların görüntülerini paylaşarak "Alın teriyle rızkını kazanan milletimize bol kazançlar." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ NORMALLEŞME MESAJI!

'tan, yeni normalin ilk gününde önemli bir paylaşım geldi. Bakan Albayrak, "Alın teriyle rızkını kazanan milletimize bol kazançlar." ifadelerini kullandı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajı:

"Yeni normal dönemin ilk gününde, kapatan birçok kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı kareler:

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketiyle ilgili önemli açıklama SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DESTEK PAKETİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan mesaj: Ekonomi ve sağlık alanlarında... SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MESAJ: EKONOMİ VE SAĞLIK ALANLARINDA...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: YILI POZİTİF BÜYÜME İLE TAMAMLAYACAĞIZ

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA