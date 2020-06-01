Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Alın teriyle rızkını kazanan milletimize bol kazançlar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni normalin ilk gününde kepenklerini açan esnafların görüntülerini paylaşarak "Alın teriyle rızkını kazanan milletimize bol kazançlar." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, yeni normalin ilk gününde önemli bir paylaşım geldi. Bakan Albayrak, "Alın teriyle rızkını kazanan milletimize bol kazançlar." ifadelerini kullandı.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajı:
"Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı kareler:
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