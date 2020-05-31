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George Floyd’un kardeşi Philonise: Trump bana konuşma fırsatı vermedi! Kardeşim için adalet istiyorum

’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi ’un erkek kardeşi , ABD Başkanı ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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ÖLDÜRÜLEN FLOYD’UN KARDEŞİ TRUMP'A BÖYLE HAYKIRDI
'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi 'un erkek kardeşi ve ailesi, ABD Başkanı ve eski ABD Başkan Yardımcısı ile telefonda görüştü. CNN'e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, "Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTEDİM"

Floyd, Trump ve Joe Biden'dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti. Floyd, "Başkan Yardımcısı Biden'dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim" dedi.

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