30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan George Floyd açıklaması |Video

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan George Floyd açıklaması |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2020 10:47
Güncelleme:30.05.2020 10:47
ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümü ile başlayan protestolar hızla büyüyor. Minneapolis kentinde devam eden protestoları kontrol etmek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, polisin orantısız güç kullanması nedeniyle ölüme terk edilen George Floyd'un ailesiyle ilgili açıklama yaptı. Trump, yaptığı açıklamada "Floyd'un ailesi adaleti hak ediyor" dedi.
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan George Floyd açıklaması |Video
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan George Floyd açıklaması |Video
ABD'de öfke kaosa dönüştü! Sokaklar savaş alanı gibi...
ABD'de öfke kaosa dönüştü! Sokaklar savaş alanı gibi...
George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Twitter'dan Trump'a engel
Twitter'dan Trump'a engel
Siyahi CNN muhabiri gözaltına alındı
Siyahi CNN muhabiri gözaltına alındı
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Engelli genç oyuncak silahla kuyumcuyu soydu!
Engelli genç oyuncak silahla kuyumcuyu soydu!
Futbol maçlarında yeni dönem!
Futbol maçlarında yeni dönem!
ABD’yi sarsan olay! Ortalık yangın yeri
ABD’yi sarsan olay! Ortalık yangın yeri
Dehşete düşüren görüntü!
Dehşete düşüren görüntü!
Metrolardaki büyük korona riski! Aman dikkat
Metrolardaki büyük korona riski! Aman dikkat
Rusya'da bir günde rekor ölüm!
Rusya'da bir günde rekor ölüm!
Daha Fazla Video Göster