Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan George Floyd açıklaması |Video

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümü ile başlayan protestolar hızla büyüyor. Minneapolis kentinde devam eden protestoları kontrol etmek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, polisin orantısız güç kullanması nedeniyle ölüme terk edilen George Floyd'un ailesiyle ilgili açıklama yaptı. Trump, yaptığı açıklamada "Floyd'un ailesi adaleti hak ediyor" dedi.