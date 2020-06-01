Zimbabve’den ABD'ye diplomatik misilleme! George Floyd'un ölümü uluslararası arenaya taşındı
Son dakika haberi... George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesi sonrası sular durulmuyor. Zimbabve, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’in ülkesindeki gösterileri fırsat bilen "dış düşmanlar" arasında Zimbabve’nin de olduğunu söylemesi nedeniyle ABD'nin Harare Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
O'Brien, ABC kanalına verdiği röportajda, ülkedeki gösteri ve şiddet olaylarından yararlanmaya çalışan "dış düşmanlar" olduğunu belirterek, Zimbabve'nin de Çin'le birlikte bu ülkeler arasında olduğunu söylemişti.
ABD'li yetkilinin tepki çeken açıklamaları sonrası Zimbabve Enformasyon Bakanı Nick Mangwana, Twitter hesabından, ülkesinin kendisini ABD'nin düşmanı olarak görmediğini ifade etmişti.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da 30 Mayıs'ta, en az 3 ülkeyle bağlantılı hesapların sosyal medya üzerinden gösterileri kışkırttığını iddia etmişti.
FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI
George Floyd, geçen hafta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.
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