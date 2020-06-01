01 Haziran 2020, Pazartesi
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 190 gram çeşitli türde , 22 gram Hint keneviri tohumu, 8 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 kartuş ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 190 gram çeşitli türde , 22 gram Hint keneviri tohumu, 8 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 kartuş ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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