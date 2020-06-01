01 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın 82 günde liderlerle kritik "koronavirüs diplomasisi"

Başkan , yeni tip koronavirüs vakasının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden, kontrollü sosyal hayatın ilk günü sayılan 1 Haziran'a kadar dünya ülkelerinin liderleriyle yoğun telefon diplomasisi yürüttü.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ!

Başkan Erdoğan bu süreçte 4 kez olmak üzere en fazla Rusya Devlet Başkanı 'le görüşürken, ABD Başkanı , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı ile üçer, Azerbaycan İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Almanya Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kez telefonda konuştu.

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Başkan Erdoğan, 82 günde onlarca ülke liderleriyle görüşmesinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Konseyi Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve koronavirüs salgını ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
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