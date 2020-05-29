Komutanın emir subayı FETÖ'nün operasyon hattına defalarca kez girmiş!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlar, büyük bir titizlikle yürütülüyor. Dün İzmir'de gözaltına alınan Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı muvazzaf Binbaşı F.Ö ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre; Binbaşı F.Ö.’nün, L.Ç. isimli asker imamı ile mahrem imama ait “operasyon hattı” üzerinden görüştüğü, imam L.Ç.’nin ardışık şekilde F.Ö. ile başka askerleri de aradığı anlaşıldı. L.Ç.’nin 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi.
Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı F.Ö., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamı ile irtibatı tespit edildiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.
7 SABİT HATTAN 11 KEZ ARADI
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Binbaşı F.Ö. ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. F.Ö.'nün telefonu üzerinde yapılan incelemede ardışık ve şifreli arama kayıtlarına rastlandı. 2013-2015 yılları arasında örgütsel olarak kullanıldığı değerlendirilen ve "FETÖ'nün operasyonel hattı" olarak tanımlanan 7 sabit hattan 11 kez arandığı saptandı.
TSK İÇERİSİNE SIZMIŞ ÖRGÜT MENSUPLARI İLE İLETİŞİM KURDUĞU ANLAŞILDI
Firari şüpheli L.Ç.'nin ise FETÖ'nün sözde TSK mahrem yapılanması içerisinde 'mahrem imam' olduğu, örgüt tarafından kullanılan operasyonel 2 hattın kullanıcısı bulunduğu ve bu hatlarla TSK içerisine sızmış örgüt mensupları ile iletişim kurduğu anlaşıldı. Kullanmış olduğu operasyonel sabit hattın ardışık şekil de şüpheli askeri personel Binbaşı F.Ö.'nün de arandığı anlaşıldı. Mahrem imam L.Ç.'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma kapsamında 4 yıldır arandığı, ayrıca hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan açılmış bir dava bulunduğu, öğrenildi.
Diğer taraftan F.Ö'nün hiçbir ifadesinin alınmadığı, ifade işlemlerinin daha başlayacağı kaydedildi.
NAZİF KARAMAN-SABAH
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