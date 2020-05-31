Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar. Başkan Erdoğan, "Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş gariplerin babası olarak tanınır." dedi. Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine "İşgal" diyenlere de sert bir tepki geldi. Erdoğan, "Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları şöyle;
"İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ GARİPLERİN BABASI OLARAK TANINIR"
Ortaya hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş gariplerin babası olarak tanınır. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'UN FETHİ'NE "İŞGAL" DİYENLERE TEPKİ
Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler.
Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur."
BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEME YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Askeri Hastanesi, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak bugünkü törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, ardından helikopterle Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. Erdoğan tören alanına geçmeden önce hastane içinde inceleme yaptı.
BAKAN KOCA, BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNCE SÖZ ALDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajları şöyle;
Burada bulunmamız sadece bir hastane açılışının değil, tarihimize, kültür mirasımıza sahip çıkışın, vefanın bir nişanesidir. Hadımköy Askeri Hastanesi, Sultan Abdülhamit Han tarafından başlatılan imar hareketinin o zamanki İstanbul taşrasına bir yansımasıdır. 1891 yılında hizmete sokulan Hamidiye Hastanesi, hummalı bir çalışmayla, yeniden ayağa kaldırılmış ve milletimizin hizmetine sunulmuştur. Bu görevi omuzlayanların başarısı, 'Hadımköy Harabesinin 45 günde restore edilemeyeceğini' iddia edenlere de bir cevap teşkil etmektedir.
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