Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş gariplerin babası olarak tanınır." dedi. Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine "İşgal" diyenlere de sert bir tepki geldi. Erdoğan, "Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş gariplerin babası olarak tanınır." dedi. Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine "İşgal" diyenlere de sert bir tepki geldi. Erdoğan, "Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" şeklinde konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları şöyle;



"İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ GARİPLERİN BABASI OLARAK TANINIR"



Ortaya hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş gariplerin babası olarak tanınır. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'UN FETHİNE "İŞGAL" DİYENLERE TEPKİ

Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur. Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik.



BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEME YAPTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Askeri Hastanesi, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak bugünkü törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.



Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, ardından helikopterle Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. Erdoğan tören alanına geçmeden önce hastane içinde inceleme yaptı.



BAKAN KOCA, BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNCE SÖZ ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajları şöyle;

Burada bulunmamız sadece bir hastane açılışının değil, tarihimize, kültür mirasımıza sahip çıkışın, vefanın bir nişanesidir. Hadımköy Askeri Hastanesi, Sultan Abdülhamit Han tarafından başlatılan imar hareketinin o zamanki İstanbul taşrasına bir yansımasıdır. 1891 yılında hizmete sokulan Hamidiye Hastanesi, hummalı bir çalışmayla, yeniden ayağa kaldırılmış ve milletimizin hizmetine sunulmuştur. Bu görevi omuzlayanların başarısı, 'Hadımköy Harabesinin 45 günde restore edilemeyeceğini' iddia edenlere de bir cevap teşkil etmektedir.