Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Mart ayının ortalarında ülkemizde de görülmeye başlanan Koronavirüs salgını ile etkin mücadele veren sağlık çalışanları da virüsten etkilenmişti. Bunlardan biri de Dilek hemşireydi… Dilek hemşire Covid-19 olması ardından tedaviye alınmış, halen yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyordu.

'VEFAT ETTİ' DEDİ

Dün akşam saatlerinde İstanbul Tabip Odası resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı ve Dilek Hemşire'nin vefat ettiğini ileri sürdü. Oda, "Dilek hemşireyi yitirdik. Hastalığa yakalandığında gebeydi. Bebeği doğdu, yaşıyor ama kendisi Covid-19'a yenik düştü. Üzgünüz. Tüm sağlık çalışanlarımızın başı sağolsun!" diyerek herkesi yasa boğdu.

BAKAN DOĞRU BİLGİYİ VERDİ

Ancak bugün gerçek ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabı üzerinden Dilek Hemşire'nin vafat etmediği bilgisini yayınladı. Yüreklere su serpen Koca, "DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR" dedi.

AMAÇLARI NE?

Dilek Hemşire'nin vefat etmediğinin ortaya çıkmasına rağmen İstanbul Tabip Odası'nın tweeti halen silmemesi ve bu konuyla ilgili bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği'nin resmi hesap üzerinden Tabip Odası'nın tweetini RT'lemesi de şaşırttı. Yanlış bilginin Twitter ortamında yayılmasını sağlayan iki hesabın amacının ne olduğu merak konusu…

(Hayrettin Şaşmaz/Sabah)