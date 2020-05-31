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Başkan Erdoğan: Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun

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Giriş: 31.05.2020 16:11
Güncelleme:31.05.2020 16:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in 129 yıl önce Hadımköy’de yaptırdığı ve  restore edilen hastane ile ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, “Sultan II. Abdülhamid’in 129 yıl önce Hadımköy’e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu. Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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