MEB duyurdu! İşte okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak olan kurallar
Eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere yarından itibaren başlayacak olan okul öncesi özel eğitim kurumlarında, çocuk, öğretmen, veli ve toplum sağlığı için uyulması gereken kurallar belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi özel eğitim kurumları, yarından itibaren eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başlayacak.
Bakanlık, açılacak kurumlarda çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve toplumun sağlığı için hijyen ile ilgili uyulması gereken kuralları belirledi ve ilgililerle paylaştı.
Öğrencilere yönelik alınması gereken tedbirler, veliler ve personelin alması gereken önlemler, çalışma ortamları, güvenlik noktaları, okula girişler, servis araçları, yemekhane, kantin, su sebilleri gibi pek çok alanda uyulması gereken kurallar ayrı ayrı ele alındı.
Buna göre, okullarda her alanda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Sosyal mesafe kuralları, öğrencilere oyunlarla öğretilecek. Kullanılacak mekanlar doğal yöntemle, 40 dakikada bir havalandırılacak.
Sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacak. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenecek. Veliler zorunlu haller dışında okula giremeyecek, çocuklarını bırakıp ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulacak.
Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanı sayısı artırılacak, öğrencilerin uyku saatlerinde kampet ya da yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.
Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olacak, gruplar arası geçişe izin verilmeyecek. Gruplardan sorumlu personelin de diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacak. Eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak. Faaliyetlerde kullanılan oyuncaklar ve diğer araç gereçler sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecek.
PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLEREK KAYIT ALTINA ALINACAK
Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanacak ve maskelerini düzenli aralıklarla yenileyecek. Okula girerken personelin ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafetler farklı olacak.
Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenecek.
Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılacak, taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanacak.
Yemekhane görevlileri de yine hijyen kurallarına en üst düzeyde riayet edecek. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada en az 1 metre mesafe ile oturacak.
Bu süreçte grip ve benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecek. Öğrenciler okula geldiklerinde kıyafetleri değiştirilecek ve elleri dezenfekte edilecek. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.
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