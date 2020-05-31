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İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Bunlar dört dörtlük cahil cühela! |Video

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Giriş: 31.05.2020 17:13
Güncelleme:31.05.2020 17:35
İstanbul Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Son günlerde bazı kendini bilmezler fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyor. Bunlar inanın dört dörtlük cahil cühela. Sorun bunlara fethin manası nedir bilmezler. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" dedi.
Başkan Erdoğan: Bunlar dört dörtlük cahil cühela!
Başkan Erdoğan: Bunlar dört dörtlük cahil cühela!
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