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"Atatürk'ün vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet heykeli yapacağız" diyen Ekrem İmamoğlu'na tepki yağıyor: Vizyonsuz

'li Başkanı , CHP yandaşı TELE1 kanalında ’in "Atatürk’ün ismini taşıyan bir proje tasarlıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, "Atatürk'ün vasiyeti üzerine 'in büyük bir heykelini, kente yakışacak bir noktada inşa etmeyi planladıklarını" açıkladı. CHP'nin hizmet vizyonunun heykelden öteye gidememesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.Vatandaşlar, İmamoğlu'nun çapsızlıkta suçladı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR: VİZYONSUZ

yandaşı tutumuyla bilinen TELE1'de gazeteci 'ın sunduğu ve Atatürk tüccarı 'in de yorumcu olarak katıldığı Demokrasi Arenası'nın konuğu, Başkanı 'ydu.

CHP'nin heykel sevdası bitmiyor! Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet heykeli yapacağız CHP'NİN HEYKEL SEVDASI BİTMİYOR! EKREM İMAMOĞLU: ATATÜRK'ÜN VASİYETİ ÜZERİNE FATİH SULTAN MEHMET HEYKELİ YAPACAĞIZ

TARİHE SAYGI HEYKELDEN ÖTEYE GEÇMİYOR!
Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Özdil'in "Atatürk'ün ismini taşıyan bir proje tasarlıyor musunuz?" sorunu yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, 'ün 'in bir heykelinin yapılabileceğini söylediğini, yer tarifi olarak da Ayasofya Camisi yanındaki meydan, Kız Kulesi Rumeli Hısarı ya da Fatih'in gemilerini kızakla geçirdiği denizi gösterdiğinin bir kitapta yer aldığını belirtti.

"ŞEHRİMİZE YAKIŞIR BİR NOKTADA OLACAK"
İmamoğlu, kendi hesabından da söz konusu projeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyetini yerine getirmek bizim için onurdur. Atamızın örnek bir tarihi lider olarak gördüğü Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini şehrimize yakışır bir noktada ve şekilde hayata geçireceğiz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ: VİZYONSUZSUN!
CHP'nin Atatürk'e ve Fatih Sultan Mehmet'e saygı vizyonunun heykelden öteye gitmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İmamoğlu'nu çapsızlıkla suçlayan vatandaşlar, "Sözde 'gerici ve yobaz gençler' İHA-SİHA üretirken karşılığında heykel üretmek... Bravo" yorumunda bulundu.

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