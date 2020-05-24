CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı yazıda kısa çalışma ödeneği itirafı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi imzası ile yayınlanan yazıda kısa çalışma ödeneğinden faydalandıklarını itiraf etti. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre; Belediyenin gelirleri düştüğü için kısa çalışma ödeneğine başvuran CHP’li belediye, yandaş yayın organlarına 6 milyon lira reklam, CHP yandaşı sanatçılar için 50 milyon lira bütçe ayırmıştı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine müthiş bir çelişkinin altına imza attı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine reklam dağıtırken gayet bonkör davranırken çalışanlarının maaşları için kısa çalışma ödeneğine başvurduğu ortaya çıktı.
YANDAŞA VAR İŞÇİYE YOK
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide gerçekleşen daralma sonrası hükümet işverene destek amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatmıştı. Uygulama çerçevesinde iş yerlerinde faaliyetlerini durduran işletmelere sigortalı işçilerinin maaşlarının bir bölümü ödenmeye başlandı. Bu çerçevede CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Diğer taraftan CHP'li Ekrem İmamoğlu basına yaptığı açıklamada İBB'nin gelirlerinin dramatik bir şekilde düştüğünü ileri sürmüştü.
BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEBLİĞ EDİLDİ
Ekrem İmamoğlu koronavirüs salgını döneminde yandaş televizyon ve internet sitelerine bonkör davranarak milyonlarca lira ödenek ayırırken belediye çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurması çelişkilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 3 Nisan ile 5 Mayıs arasında CHP'li İBB'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine 6 milyon lira reklam kaynağı aktardığı ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22 Mayıs tarihinde 'İş Planı' konulu yazısında alınan kararları çalışanlarına ulaştırarak şu ifadelere yer verdi; "Kamu hizmeti sunumunda işyeri hekimi/birim amiri tarafından çalıştırılması görülmeyen ve kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunanlar dışında kalan personelin normal mesai saatlerine riayet ederek görevlerini ifa etmesi sağlanacaktır."
Damla KAYA/SABAH
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