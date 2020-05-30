Lüks mekânın kasa sorumlusundan inanılmaz hırsızlık taktiği! Kasayı sabote edip fişleri yok etmiş

İstanbul Bebek'te bulunan lüks bir işletmede kasa sorumlusu olarak çalışan Rıdvan M.'nin çeşitli zamanlarda kasa sisteminden satışı yapılan bazı ürünleri silerek paralarını cebine attığı ortaya çıktı. işletme sahibi Berna O., kasanın soyulduğunu anlayınca çalışanı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.



YAKALANINCA KASA FİŞLERİNİ YOK ETMİŞ

Berna O. tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde yaşanan hırsızlık olayı şöyle anlatıldı: Berna O., geçtiğimiz Şubat ayında kasada çalışan Rıdvan M.'nin para çaldığından şüphelendi. Genç kadın bir süre çalışanını takip ederek gerçeği ortaya çıkarmaya çalışınca Rıdvan M. yakalandığını anlayarak önce kasayı sabote etti ardından çaldığı paraların fişlerini çöpe attı.

(İşletme sahibi)



30 BİN LİRAYI CEBE ATTI

Genç işletmeci, Rıdvan M.'nin kasadan çeşitli zamanlarda toplamda 27 bin 500 bin lira parayı çaldığını, çalınan paraların ortaya çıkmaması içinde satışı yapılan ürünlerin fişlerini yok ettiğini ortaya çıkardı. Rıdvan M.'nin ayrıca bahşiş kutusunda yer alan bin 600 lirayı da diğer mesai arkadaşları ile paylaşmayarak tek başına cebine attığı ortaya çıktı. Savcılık Rıdvan M. hakkında 'Hırsızlık', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Sistemi Engelleme veya Bozma' suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Atakan IRMAK / SABAH