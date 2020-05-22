CHP'li İmamoğlu Elazığ depremini küçümsedi: Kayıp ve yıkım oranı düşüktü

Türkiye, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası benzersiz bir birliktelik gösterdi. Devlet ise çok kısa bir sürede organize olarak bölgeye çıkarma yaptı. Çalışmaları anında başlattı. Ancak, CHP ve İYİ partiyi yaşanan acı depremi siyasi ranta çevirmek için kollarını sıvadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depremin ertesi günü Elazığ'a ve Malatya'ya gitti. Deprem çalışmalarını CHP'li ve İYİ Partili siyasetçiler yerinde izledi. Bir açık bulamayınca trollerini sahaya sürdü. 'Yardım alamıyoruz' algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak yine gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı. Sus pus olan CHP'li ve İYİ Partili siyasiler bölgeyi terk ederken İBB Başkanı İmamoğlu da eşi ve çocukları ile soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.

'BEKLENTİMİZİN AŞAĞISINDAYDI'

Deprem sonrasında yaptığı kayak sporuyla eleştirilerin hedefi haline gelen İmamoğlu, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin bin 607 kişinin de yaralanmasının ardından neşeli pozlarıyla vatandaşın tepkisini çekti. İmamoğlu, CHP seçmenin dahi tepkisini çeken tatil sevdasının üzerinden 4 ay sonra geçmişken önceki gün bir televizyon kanalına katıldı. Sunucunun, 'Deprem taziyesi sonrasında kayağın sırası mıydı?' sorusuna karşı İmamoğlu tüm Türkiye'yi üzen ve kenetleyen Elazığ-Malatya depremini ve etkilerini küçümseyerek, "Ben çok masumane bir şekilde Elazığ'a gittim. Hatta bir gün öncesinde gidecektim çocuklarımın yanına ama o gün o gece depremi duyar duymaz o çalışmalara başladık. Sabah gideceğimi söyleyince eşim, "Sana eşlik etmek istiyorum" dedi ve çocuklarım oraya yalnız gittiler. Biz Elazığ'a gittik, durumu gördük. Gerçekten beklentimizin çok çok altında bir sorun yaşamıştı Elazığ, bundan çok mutlu olduk. Yani şehrin hemen göbeğinde olması nedeniyle gerçekten "yüzlerce insanı kaybettik" diye öyle üzüntüyle ve kaygıyla gitmiştik. Ve gerçekten düşük oranlı kayıpla ve yıkım oranıyla karşılaştık. Munzur Çayı'nın kenarında kızını ararken Diyarbakırlı bir annemizin yanında olduk. Gezimizi yaptık ve 2 gün orada geçirdikten sonra da çocuklarımın yanına gittim. Yani bir aile babasının çocuklarının yanına gitmesi ve bir tatilde onlarla vakit geçirmesi bir eğlence değil, bir düğün değil" dedi.

'HASTANE YOLUNU KENDİSİ BAŞLATMIŞ'

Türkiye'yi sağlık turizminde öne çıkaracak, Kovid-19 pandemisinde vatandaşın sağlık ihtiyacına en iyi cevabı verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin otoyol ve metro projelerinden çekilen CHP'li yönetim, İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıları dinlemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" ifadelerini kullanarak yapımı devam eden metro ve otoyol projesini iptal etti. İBB'nin yapmadığı hizmeti ise İstanbulluların mağdur olmaması adına ise devreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı girdi. 20 günde Başakşehir Hastanesi'ne giden otoyolu bitirdi, Metro projesinin de bakanlık tarafından yapılacağı açıklandı. Vatandaşın yoğun tepkisi ile sorulan 'İnsan Sağlığını siyasi kavgaya kurban mı ettiniz?" sorusuna İmamoğlu, "2020 içinde planlanan bir hastane ve bu hastanenin 2 tane önemli ulaşım hattı var. Bir tanesi kara yoluyla daha da önemlisi metroyla. Görüşmeler başladığında Ekim- Kasım dönemi maddi gücümüz olsaydı hastaneye kadar olan kısmı aslında 2020'ye yetiştirebilirdik. Ayrıca metro ihalesi yanlış bir ihale, yapımcısı ve protokolüyle ilgili birçok sıkıntılar var. Bu konuda bu projeye yurt dışından finansman imkânı bulmak mümkün değil ve bunu da maliyeti itibariyle iç finansmanla yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bunun hızlıca yetiştirilmesi lazım ve biz hızlıca girişimlere başladık. Ama Ulaştırma Bakanlığı yaptı. O da bizim kurumumuz olsun" diye konuştu.

Barış Savaş/SABAH