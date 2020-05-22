Son dakika: İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! Banu Özdemir tutuklandı
Son dakika haberi.... İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir, tutuklandı.
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Özdemir, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETME"
Banu Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Banu Özdemir, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
Banu Özdemir'in ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" söylediği ileri sürüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Özdemir dün gözaltına alınmıştı.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de Ramazan ayında camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı "Çav Bella"yı çaldı.
Eski CHP İl başkan yardımcısı Banu Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müftülüğün suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı provokatörlerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.
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