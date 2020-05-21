İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
Son dakika haberi... İzmir’deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ‘Çav Bella’nın çalınmasını övgüyle karşılayan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alındı. İşte Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberi...
CHP İzmir eski İl Başkan yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı. Özdemir, Twitter hesabı üzerinden "Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş. Çav Bella" dedikten sonra müziğin notalarını paylaştı.
Camilerden Çav Bella şarkısı çalan video görüntülerini paylaşarak provokasyonu teşvik eden CHP'li Banu Özdemir'in "Kobane de direnen kadınlara bin selam" yazısı önünde çektiği fotoğraf da ortaya çıkmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li Banu Özdemir, Başsavcılığın talimatıyla bu akşamüstü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alındı Şüpheli, emniyete götürüldü. Burada ifadesine başvurulacak.
NE OLMUŞTU?
Bilindiği gibi, İzmir'de dün akşam saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınmıştı.
"KORSANLI SABOTAJ"
İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenilmişti.
NAZİF KARAMAN - SABAH
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