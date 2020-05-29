29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor

Son dakika: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor

Sancaktepe Prof. Dr. 'nin açılıyor. Açılışa Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı katılıyor. İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
ABONE OL
SON DAKİKA: FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ AÇILIYOR

Sancaktepe Prof. Dr. 'nin açılıyor. Açılışa Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı katılıyor.

ACİL DURUM HASTANELERİNİN İNŞA ÇALIŞMALARI AŞAMA AŞAMA GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.

İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa sürecinin hızlandırılmış çekimleri ve tamamlanmış halinin görüntüleri yer alıyor.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA