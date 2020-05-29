Son dakika: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılıyor. Açılışa Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katılıyor. İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılıyor. Açılışa Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katılıyor.
ACİL DURUM HASTANELERİNİN İNŞA ÇALIŞMALARI AŞAMA AŞAMA GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı.
İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa sürecinin hızlandırılmış çekimleri ve tamamlanmış halinin görüntüleri yer alıyor.
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