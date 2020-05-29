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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un fethi' mesajı! Saatler tam 14.53'ü gösterirken paylaştı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınladı. Saatler tam 14.53'ü gösterirken paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 14.53 SÜRPRİZİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." dedi.

Paylaşımda, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur." hadisi de yer aldı.

Ayrıca Erdoğan'ın saat tam 14.53'ü gösterirken paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

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