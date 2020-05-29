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Ekrem İmamoğlu'ndan israf şov! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 157 adet 2020 model otomobil alacak

Seçimlerde israfı kendisine malzeme yapan ’li Başkanı , göreve geldiğinden beri israfın dibine vurmaya devam ediyor. 'nin şirketlerinden Ulaşım'a 157 adet sedan otomobil alınacak. Otomobiller için 6 ayrı ihale dosyası hazırlandı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSRAF ŞOV!

Büyükşehir Belediyesinin () şirketlerinden ve San. ve Tic. A.Ş., 157 adet binek otomobil satın almak için ihale açtı. Şirket, alacağı otomobiller için haziran ayında 6 ayrı ihale gerçekleştirecek.

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., satın alacağı otomobiller farklı özelliklere sahip olduğu için 6 ayrı ihale hazırladı. Alımı yapılacak bütün otomobiller 2020 model ve sedan türü olacak.

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IŞIKLI MAKYAJ AYNALI
Şirket 9 Haziran'da yapacağı ilk ihale ile 3 adet binek otomobil alacak. İhale şartnamesine göre bu otomobiller motor hacmi, motor gücü, büyüklüğü gibi üstün teknik özelliklere sahip olacak. Bunlar için ayrıca panoramik cam tavan, ışıklı makyaj aynaları olması şartı aranıyor. Daha sonraki 3 ihalenin her biri ile 4er tane otomobil alınacak. Her grup otomobil için ayrı teknik özellikler isteniyor. Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. İki grubun dizel olması istenirken bir grubun benzinli olması şartı yer alıyor.

İhalesi 19 Haziran'da yapılacak olan, en büyük alımda ise 80 otomobil bulunuyor. Bu gruptaki araçların tamamı beyaz renkte ve önden çekişli olacak. 40 litrelik yakıt deposu olması istenen araçların dizel olması isteniyor.

Şirketin ihale duyurusu yaptığı son ihale 22 Haziran'da yapılacak. Bu ihale kapsamında ise 62 binek otomobil alınacak. Motor gücü en düşük otomobiller bu grupta yer alıyor (Motor gücü en az ps 115 olacak). Araçların 31'i platin gri, 27'si beyaz, 4'ü titanyum gri olacak.

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş
İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., İBB tarafından 1997'de İstanbul Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği A.Ş. adıyla kuruldu. 2009'da şirketin adı İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş. olarak değiştirildi.

Şirketin adı 26 Şubat 2020 tarihinde bir kez daha değiştirilerek şimdiki adını aldı. Seçimlerden sonra, 18 Temmuz 2019'da şirketin yönetim kurulu başkanlığına, İBB Başkan Danışmanı ve sözcüsü getirildi. Ongun, şirketin adının değişmesinden yaklaşık bir ay sonra yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı zamanda İBB Daire Başkanı olan getirildi. Trabzon doğumlu olan Yavuz Saltık, 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesinde Başkan 'nun özel kalem müdürlüğüne başladı. Seçimlerden sonra da İBB'ye geçti. Murat Ongunun, İBB'nin şirketlerinden Medya A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor.

SEDAN TİP OTOMOBİL
Sedan tabiri, genel standardı olmamakla birlikte iç hacmi geniş, uzun şaseli ve iç konforları yüksek araçları tanımlamak için kullanılıyor.

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