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Cumhurbaşkanlığı paylaştı! Feriha Öz ve Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri'nin yapım aşamaları | Video

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Giriş: 29.05.2020 15:04
Güncelleme:29.05.2020 15:13
İstanbul'da korona virüs sürecinde yapımlarına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan acil durum hastanelerinin inşa çalışmaları aşama aşama görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa sürecinin hızlandırılmış çekimleri ve tamamlanmış halinin görüntüleri yer alıyor.
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