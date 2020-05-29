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Son dakika: İşte Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin içi | Video

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Giriş: 29.05.2020 15:11
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin sağlık turizminde de hizmet vereceği belirtildi. Son dakika: İşte Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin içi...

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin sağlık turizminde de hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane muhtemel bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

"16 AMELİYATHANE İLE HİZMET VERECEK"

Hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün (29 Mayıs Cuma günü) saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.

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