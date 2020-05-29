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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İstanbul'un Fethi mesajı

Genel Başkanı , "Fetih, bir yürek işi, bir gönül işarı, bir akıl işareti; hasılı kelam teşekkül etmiş askeri, siyasi ve stratejik dehanın mümtaz bir iradesidir. Fetih, bekleyen ile beklenenin mümeyyiz buluşması, özlem koyuluğunu vuslat sıcaklığıyla aydınlatan mütemadi diriliş fermanıdır." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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DEVLET BAHÇELİ'DEN İSTANBUL'UN FETHİ MESAJI
Genel Başkanı , "Fetih, bir yürek işi, bir gönül işarı, bir akıl işareti; hasılı kelam teşekkül etmiş askeri, siyasi ve stratejik dehanın mümtaz bir iradesidir. Fetih, bekleyen ile beklenenin mümeyyiz buluşması, özlem koyuluğunu vuslat sıcaklığıyla aydınlatan mütemadi diriliş fermanıdır." mesajını paylaştı.

"MÜSLÜMAN TÜRK ÇOCUKLARI BİZANS'IN ÇOCUKLARINI HER CEPHEDE, HER SEVİYEDE BERHAVA EDECEKTİR"

Bahçeli sözlerinde, "Zulüm 1453'de başladı diyenler, İstanbul'u kundaklama ve kurcalama hedefi güdenler, İstanbul merkezli zillet planlarıyla pusu kuranlar aynadaki akisleri gibi kötürüm olacaklardır. Müslüman Türk çocukları Bizans'ın çocuklarını her cephede, her seviyede berhava edecektir." ifadelerini kullandı.
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