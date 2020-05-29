MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İstanbul'un Fethi mesajı

"MÜSLÜMAN TÜRK ÇOCUKLARI BİZANS'IN ÇOCUKLARINI HER CEPHEDE, HER SEVİYEDE BERHAVA EDECEKTİR"

Bahçeli sözlerinde, "Zulüm 1453'de başladı diyenler, İstanbul'u kundaklama ve kurcalama hedefi güdenler, İstanbul merkezli zillet planlarıyla pusu kuranlar aynadaki akisleri gibi kötürüm olacaklardır. Müslüman Türk çocukları Bizans'ın çocuklarını her cephede, her seviyede berhava edecektir." ifadelerini kullandı.