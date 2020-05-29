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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı

Son dakika haberine göre 'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı , "Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." diye yazdı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN 'İSTANBUL'UN FETHİ' MESAJI!

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı | Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 'İSTANBUL'UN FETHİ' MESAJI | VİDEO

Bakan Albayrak mesajında, "Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.

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