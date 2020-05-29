Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı
Son dakika haberine göre İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." diye yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak mesajında, "Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.
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