İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü Ayasofya'da kutlanacak! İşte program
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlanacak olan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü için özel program hazırlandı. Özel programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile hitap etmesinden, Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasına kadar birçok önemli detaya yer verildi.
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak. Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından teknelerin Boğazda gerçekleştireceği Fetih Saygı Geçidi'ne, Fetih Özel Konseri'nden Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası'na kadar birçok etkinlikle fetih sevinci yaşatılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK BAYRAKLI TEKNELERİ SELAMLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul Fethinin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz" açıklamasıyla duyurduğu Fetih Programının detayları belli oldu. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirilecek. 11:30'daki etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Başkan Erdoğan'ı da selamlayacak.
FETİH SURESİ OKUNACAK
18:00'da İstanbul Valiliği tarafından Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.
Fetih Özel Konseri 19:00'da Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak "İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı"nda ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri fetih coşkusunu yaşatacak eserlerle sahne alacak. Fetih Kupası 19:00'da ayrıca Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası etkinliği olacak. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Fetih Duası ile başlayacak etkinlikte, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta, Klasik Yay ve Makaralı Yay finalleri ödül töreninin yanı sıra Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisinin video gösterimi de yapılacak.
KARADA YÜRÜTÜLEN GEMİLERİN...
Başkan Erdoğan da 20:53'te etkinliğe video konferans ile hitap edecek. Etkinlikte, mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak. Ayasofya'da Fetih Suresi Fetih coşkusu 21:30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek. Program, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak.
Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak. Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'dan havai fişek gösterisi ile sona erecek. Tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.
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