Bodrum’daki kepçe skandalında yeni gelişme! 310 bin lira ceza kesildi
Bodrum Yalıkavak’ta bir sitenin önündeki sahilde garip olaylar yaşanmıştı. Kepçe önce denize girip kumu boşaltmış daha sonra buraya tırlarla getirilen beyaz kum serilmek istenmişti. Denizin ekolojik dengesini bozan çalışmayı yapan şirkete Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 310 bin lira ceza kesildi. Müdürlük, aynı zamanda çalışmaları durdurmuştu. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Bodrum Yalıkavak sahilinde, insanı hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşanmıştı. Aşağı Gökçebel mevkii Şendoğan Caddesi üzerindeki Adres Sitesi'nin hemen önündeki sahilde denize kepçe sokulmuştu. Kepçe uzun süre denizdeki kumu boşatmıştı.
Bir hafta önce gemiyle getirilip platform üzerine konulan kepçenin denizi eştiği ve kumu boşalttığı görülmüştü. Bu sırada denizin ekolojik dengesine büyük zarar verildiği belirtilmişti.
Daha sonra onlarca tırın kepçenin çalıştığı noktaya çuvallarla beyaz kum getirdiği ve bu kumların denize dozerle boşaltıldığı belirlenmişti. Ayrıca denizin içine gece vakti beton dubalar yerleştirildiği öğrenilmişti.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucu yasa dışı çalışma durdururken konuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Müdürlük, çalışmayı yapan Aksoylar şirketi hakkında 310 bin lira idari para cezası kesti. Olayla ilgili adli sürecinde başlatılacağı belirtildi.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH
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