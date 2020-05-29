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İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanıyor. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştiriliyor. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Başkan Erdoğan'ı selamladı.
Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:18Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:45