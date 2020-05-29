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Haberler Galeri İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanıyor. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştiriliyor. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Başkan Erdoğan'ı selamladı.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:45
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İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi.

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İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

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İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nün sahil kısmındaki avlusundan saat 11.25'te, sirenler eşliğinde Boğaz'dan geçen ve Türk bayrakları ile Fatih Sultan Mehmet fotoğrafları taşıyan 30 yelkenli ve 30 sporcunun bulunduğu teknelere el sallayarak karşılık verdi.

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İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

Teknelerin ardından Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğrafları taşıyan balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi de selamlamada yer aldı.

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İstanbul'un fethinin 567. yılı dönümü! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

Erdoğan, kendisini kornalarıyla selamlayan taksi ve otomobil sürücülerine de el salladı. Sahildeki bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazı vatandaşlar da araçlarını durdurarak Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti.