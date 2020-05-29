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Haberler Galeri İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası

İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası

İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümünde, vatandaşlar dünyanın gördüğü en büyük fethin perde arkasını merak ediyor. Çağ açıp çağ kapatan, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı fetihle birlikte, dünya bambaşka bir düzene geçti. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, zaferle birlikte dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Peki tarihin seyrini değiştiren İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti. İşte fethin perde arkası...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:48
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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası

İstanbul sadece Osmanlı değil dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şehirdi her zaman. Milattan önceki dönemlerden beri birçok kez denendi; ama, yalnız 21 yaşındaki komutanı Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Osmanlı Devleti ulaşabildi bu hayale.

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası

Bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin aksine başarıyla sonuçlanan kuşatma 29 Mayıs'ta yapıldı. Neydi İstanbul'un fethinin sırrı? Tarihi ne yönde değiştirdi?

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası

SURLARI YIKAN TOPLARIN PLANINI 'FATİH' BİZZAT HAZIRLADI

1453 yılı 23 Mart'ta ordusuyla Edirne'den hareket eden Sultan II. Mehmet, İstanbul surlarını yıkacak büyüklükteki topların planını bizzat kendisi hazırlayarak, o zamana kadar yapılan toplardan çok daha büyük toplar döktürdü.

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası

Balistik hesaplarını bizzat kendisinin yaptığı, yaklaşık 17 ton bakır kullanılarak dökülen ve 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1000 metre uzağa atabilen toplara "Şahi" adı veriliyordu.

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası

Fetih için kapsamlı bir plan yapan Sultan II. Mehmet, Bizans'a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli hisarını yaptırdı. Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi.

Kuşatma 6 Nisan'da başladı. İstanbul'u fetih için 80.000 ile 200.000 arası değişen bir ordu ile İstanbul'a hareket eden II. Mehmet, uzunluğu 22,5 km.yi bulan dönemin en güçlü surları ile mücadele etti.