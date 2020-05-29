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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü | İşte tarihin gördüğü en büyük fethin perde arkası
İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümünde, vatandaşlar dünyanın gördüğü en büyük fethin perde arkasını merak ediyor. Çağ açıp çağ kapatan, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı fetihle birlikte, dünya bambaşka bir düzene geçti. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, zaferle birlikte dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Peki tarihin seyrini değiştiren İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti. İşte fethin perde arkası...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:13Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:48