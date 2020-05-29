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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Berna Laçin'e cevap! Algı operasyonu yapayım derken rezil oldu

'in 1 Haziran sonrası alınan kreşler ve altı kararı hakkındaki paylaşımı dalga konusu oldu. Aile, Çalışma ve Selçuk, Laçin'e hesabından cevap verdi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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ALGI OPERASYONU YAPAYIM DERKEN REZİL OLDU!

Milli ve dini değerlerimize dil uzatarak haber olmayı alışkanlık haline getiren oyuncu , 1 Haziran'dan sonra açılması kararlaştırılan kreşler ve gündüz bakım evleri ve altı kısıtlaması ile ilgili kararı küçümsemeye kalkmaya çalışırken rezil oldu.

LAÇİN'E BAKAN SELÇUK'TAN CEVAP
Berna Laçin hesabı Twitter'dan "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" şeklinde paylaşım yaptı.

Aile, Çalışma ve Selçuk ise Laçin'e "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" şeklinde imalı paylaşımda bulundu.

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